780 Flüchtlinge aus der Ukraine in Vorarlberg

„Es zählt zu unseren Kernaufgaben, für Unterkünfte für die Flüchtlinge aus der Ukraine zu sorgen“, stellte Wallner am Dienstag klar. Derzeit sind es 780 Personen, die in Vorarlberg Schutz suchen, die Zahl steigt stetig an. 369 davon werden in Privatunterkünften versorgt - in mittlerweile 54 Gemeinden.