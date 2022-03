Austria Wien verlängert Verträge mit Jungveilchen

Wustinger will Stammspieler werden

Für Wustinger selbst „ging wirklich ein Traum in Erfüllung“. „Seit ich in der U8 angefangen habe war die Kampfmannschaft der Austria immer das Größte für mich. Ich war oft als Balljunge in der Generali-Arena und habe zu Spielern wie zum Beispiel Grünwald, Suttner, Junuzovic oder Baumgartlinger immer aufgeschaut. Mein nächstes Ziel ist, weitere Spielminuten zu sammeln und mich dann als Stammspieler zu etablieren“, so der zentrale Mittelfeldspieler.