Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der hübsche Dracula ist bei vertrauten Personen ein freundlicher, aktiver und liebenswerter Hund! Der zweijährige Rüde trainiert fleißig, diese Seite auch bei Fremden zu zeigen und das Verteidigen von Ressourcen in den Griff zu bekommen. Für den jungen Kerl werden daher erfahrene und motivierte Halter gesucht, die ihm bei seiner Entwicklung zur Seite stehen. In seinem neuen Zuhause sollten keine anderen Tiere oder Kinder leben. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at.