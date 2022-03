Odermatt: „Ich habe Gisin mit Party aufgeweckt“

„Ich bin so gegen 19.30 Uhr in den Skiraum gekommen. Da hat das ganze Team schon gewartet“, erinnert sich Odermatt auf ServusTV. „Da haben wir zu feiern begonnen. In unserem Gemeinschaftsraum im Hotel hat es dann geendet - und der war eben neben dem Zimmer von Michel Gisin.“ Das Problem: Die Kombi-Olympiasiegerin hatte am nächsten Tag Training, konnte wegen des Partylärms aber seit Mitternacht nicht mehr schlafen.