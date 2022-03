Neue Möbel im MQ erstrahlen in „MA48orange“

Pünktlich zum Frühlingsbeginn ist es so weit: Ab sofort laden die neuen Enzis in der Farbe „MA48orange“ in den Höfen des Museumsquartiers (MQ) zum Verweilen ein. Zudem gibt es 16 Maulbeerbäume - die Besucher haben die Möglichkeit, sich im Rahmen von Baumpatenschaften daran zu beteiligen.