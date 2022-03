Flüchtlings-Notquartiere sollen sich rasch leeren

Etwa 20 Notquartiere – meist in Turn- oder Messehallen – gibt’s derzeit in Oberösterreich für ukrainische Flüchtlinge. Dank der großen Solidarität der Oberösterreicher konnte schon jeder fünfte der rund 5000 Ukrainer, die bei uns sind, in eine Privatunterkunft vermittelt werden. Und es gibt ab heute ein neues Zentrum in Linz.