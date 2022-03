Israels Sonderweg bei den Sanktionen

Nachdem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Videoschaltung bereits vor dem US-Kongress oder dem deutschen Bundestag gesprochen hat, trat er in ebendieser Form am Sonntag bei einer Sondersitzung der Knesset, des israelischen Parlaments in Jerusalem, auf. Er tat das als Ukrainer in höchster Bedrängnis, aber auch als Jude.