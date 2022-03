Die Türkei macht Weltpolitik

Über die Türkei war in den vergangenen Jahren nicht allzu viel Positives zu hören in Europa und speziell auch in Österreich. Und es war zumeist Präsident Erdogan selbst, der für viele in Europa zum Feindbild wurde. Sein autokratisches Auftreten, seine Selbstherrlichkeit, sein Vorgehen gegen die Kurden, die Auseinandersetzungen mit Griechenland und vieles mehr.