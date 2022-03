21-Jähriger programmierte App für seine Heimat

Große Freude in der Gemeinde

Gemeindechef Josef Kerschbaumer ist über das Projekt erfreut: „Es ist schön, junge und talentierte Menschen bei uns im Ort zu haben - diese App war uns ein Anliegen, da wir mit der digitalen Zeit mitgehen wollen.“ Der junge Mölltaler fügt hinzu: „Zudem ist es einfacher, auf das Symbol am Handy zu klicken und alle Infos in einem Tool zu haben als auf der Website danach zu suchen - besonders für die ältere Generation.“ Seit März ist die App verfügbar.