Wien gegen verkürzte Quarantäne für Erkrankte

Weniger Tests für mehr Geld

Hacker meinte in einem anderen Interview in der ORF-Sendung „Hohen Haus“ Sonntagmittag, es könne jedenfalls nicht sein, dass man dann weniger Tests für mehr Geld bekomme. Hintergrund: Der Pro-Test-Preis wird steigen, wenn die Anbieter weniger Test-Volumen erhalten. Erst, wenn die Zahl der Neuinfektionen stark nach unten fällt, ist für ihn eine Reduktion der Tests im April denkbar. Außerdem erklärte Hacker in der Sendung, dass er vor kurzem positiv auf das Coronavirus getestet wurde.