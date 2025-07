In diesen Städten kann man günstig feiern gehen

Auf Platz eins landet Budapest, das ein preiswertes Rundumpaket zu bieten hat. Mit einem erstaunlich niedrigen Bierpreis von 2,50 Euro, Cocktails für durchschnittlich sieben Euro und einem Klub-Eintrittspreis von 4,51 Euro kann sonst keine europäische Stadt mithalten. Von Wiens aus ist man mit dem Auto oder Zug in 2,5 Stunden in der Partystadt. Um in die zweitgünstigste Metropole zu reisen, müssen Wiener ins Flugzeug in Richtung Portugal steigen. Porto belegt Platz zwei, mit einem günstigsten Bierpreis (drei Euro) und moderaten Eintrittskosten. Auf Platz 3 landet Warschau, wo es ein Bier um vier Euro gibt. Das günstigste Hopfengetränk gibt es in Prag. Wien kann bei alledem nicht mithalten.