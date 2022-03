Peter Hacker (SPÖ) positiv auf Corona getestet

Er habe sich gerade auf den Weg ins ORF-Studio machen wollen, wo er in der Sendung „Hohes Haus“ ein Interview geben sollte, als er das Testergebnis erhielt. „Ich habe einen CT-Wert, der gerade positiv ist“, so Hacker kurz darauf im ORF-Online-Interview. Er habe am Samstagabend noch einen PCR-Test gemacht. Über das positive Ergebnis zeigte sich der Gesundheitsstadtrat dann in der Sendung „ziemlich verblüfft“.