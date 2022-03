Mehrere Spitäler in NÖ nur noch im Notbetrieb

Eine brisante Dienstanweisung erhielten nun alle Mitarbeiter der Spitäler in Mödling und Baden: Wegen massiver Personalausfälle spitzt sich die Situation offenbar stündlich zu, daher verordnet die Klinikleitung ab Montag Notfallbetrieb (siehe Faksimile unten). Konkret bedeutet das, dass nur noch Akutfälle aufgenommen und versorgt werden können. Planbare Eingriffe müssen verschoben werden. Die Maßnahmen gelten „für mindestens zwei Wochen“. Ähnliches gilt bereits in den Krankenhäusern in Wiener Neustadt und Neunkirchen.