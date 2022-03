Kampf gegen den Missbrauch geht weiter

Opferschutzkommission eingesetzt

Daher wurde 2013 die Opferschutzkommission eingesetzt, die ihre Arbeit zwar 2015 beendete, aber 2019 wieder aufgenommen hat; 2020 kam der Opferfonds dazu. Ein Ende dieser wichtigen Aufgabe sei nicht geplant, so Landesvize Beate Prettner, der die Gesten der Verantwortung und das Sensibilisieren wichtig sind; wie Ulrike Lochs Aufarbeitung des Missbrauchs Minderjähriger durch den Primar oder die Produktion „Nicht sehen“, die am 7. 4. am Stadttheater gezeigt wird.