So tappen Sie nicht in die Falle von Betrügern

Krypto, Gold und Aktien

Solche Anlagebetrugsformen „sehen wir in letzter Zeit am meisten“, erklärt Hans-Peter Seewald vom Landeskriminalamt Tirol. Aber: „Veranlagung ist nichts, das sich einfach so von heute auf morgen erlernt“, sagt Helmuth Lichtmannegger von der Arbeiterkammer Tirol. 80 Prozent der Krypto-Angebote im Internet seien „fake“. Deshalb sollte man nur auf bekannten Seiten sein und deren Echtheit überprüfen.