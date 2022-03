Mann (42) überwies geliebter „Soldatin“ 5000 Euro

Über eine Social-Media-Plattform lernte der 42-Jährige Ende Februar seine vermeintlich große Liebe kennen, die sich als US-Soldation ausgab. „Es wurde ein Besuch in Österreich vereinbart, wofür die Frau Kontakt mit einem angeblichen Militärkommandanten herstellte“, heißt es seitens der Polizei. Er wies den Türken dann an, einen mittleren vierstelligen Eurobetrag zu überweisen, was der Mann auch tat.