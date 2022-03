Tiroler bei Investition betrogen: 500.000 € futsch

Laut Polizei schloss der 62-Jährige im Mai des vergangenen Jahres bei einem Unternehmen in der Schweiz einen Anlagevertrag ab. Investiert hat der Tiroler einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. „Nach einem Gespräch mit einem Berater änderte er die vereinbarte Laufzeit ab und es wurde eine Beendigung des Vertrages mit Auszahlung des investierten Vermögens plus Gewinn am 31. Jänner festgelegt.“