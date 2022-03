Neuer ÖSV-Damenchef kennt Qualität des Gold-Girls

Dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze - das war die Ausbeute, mit der Österreichs Ski-Junioren von der alpinen Weltmeisterschaft im kanadischen Panorama vor einer Woche zurückkehrten. Dort als Teamchef vor Ort: Thomas Trinker, der im kommenden Winter die Nachfolge von Christian Mitter als ÖSV-Damencheftrainer antreten wird. Der Steirer konnte sich von den rot-weiß-roten Rohdiamanten in den vergangenen Wochen ein sehr genaues Bild machen. So auch von der 21-jährigen Magdalena Egger, die mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen die große Abräumerin in Panorama war und mit nun insgesamt sechsmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze die erfolgreichste Athletin bei Junioren-Weltmeisterschaften aller Zeiten ist.