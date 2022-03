Unfassbar! ÖSV-Girl Egger holt ihr sechstes Gold

Doch Egger blieb cool. Bereits bei der ersten Zwischenzeit hatte sie ihren Vorsprung von vier auf acht Hundertstel verdoppelt. Im Mittelteil vergrößerte sie den Abstand auf Aicher auf 0,25 Sekunden. Einen Vorsprung, den sich „Mäggy“ nicht mehr nehmen ließ. Am Ende überquerte sie mit 0,22 Sekunden Vorsprung auf Aicher die Ziellinie und sicherte sich damit ihre dritte Goldmedaille - ihre sechste insgesamt - bei den Nachwuchstitelkämpfen in Panorama. „Dass mir das heute im Riesentorlauf so aufgegangen ist, in der Disziplin wo ich so hart gearbeitet habe, ist einfach nur berührend“, sagte die Vorarlbergerin, die Kanada mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen verlässt, mit Tränen in den Augen.