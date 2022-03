Egger lässt Hirscher, Odermatt & Co. hinter sich

Die Tatsache, dass sie nun die erfolgreichste JWM-Athletin aller Zeiten ist, macht Egger fast sprachlos. „Dass ich dieses Kapitel so abschließen kann, ist unglaublich. Wenn ich mich an meine erste Juniorenweltmeisterschaft in Italien erinnere - da waren diese Erfolge so weit weg“, sagt Mäggy. „Es ist einfach schön, dass alles, was ich in den vergangenen Jahren investiert habe, einfach zurückgekommen ist.“