Spritpreise: Zadic beauftragt Bundeskartellanwalt

„Wir müssen alles tun, um Menschen, die das Auto brauchen, zu unterstützen. Niemand darf ungerechtfertigt Kapital aus der Krise schlagen. Das muss sichergestellt sein. Sinkende Rohölpreise müssen rasch an den Zapfsäulen sichtbar sein“, erklärte Wöginger, nachdem Justizministerin Zadic zuvor in einer Pressemitteilung die angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine „förmlich explodierenden“ Treibstoffpreise in Österreich kritisiert hatte.