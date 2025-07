EU-Kommissar will jetzt Kompromiss aushandeln

Ab diesem Datum könnten Zölle in der Höhe von 30 Prozent auf europäische Waren fällig werden, sagte der Republikaner. Mindestens bis zum 1. August will die EU daher auch weiterverhandeln. Sowohl auf Beamten- als auch auf politischer Ebene gebe es „intensive Kontakte“, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Trump selbst hatte am Dienstag (Ortszeit) gesagt, die Europäerinnen und Europäer würden am Mittwoch „vorstellig werden“. Details nannte er aber nicht.