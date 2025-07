Israels Armee spricht von „Munitionsabweichung“

Die Richtlinien für den Einsatz von Munition in der Nähe von religiösen Gebäuden, Schutzräumen und anderen sensiblen Orten seien danach weiter präzisiert worden, teilte ein israelischer Militärsprecher mit. Er betonte erneut, die israelischen Streitkräfte versuchten, Schäden an Zivilisten und ziviler Infrastruktur so gering wie möglich zu halten. Trotzdem werden in dem Konflikt immer wieder Zivilisten in Gaza getötet.