„Taumelt orientierungslos durch Pandemie“

Scharfe Kritik hagelt es auf die türkis-grüne Regierung, nachdem nun nach wenigen Tagen wieder die Maskenpflicht in Innenräumen zurückkehrt. Die NEOS ärgern sich am Freitagabend über den wechselhaften Kurs in der Pandemiebekämpfung. Die SPÖ wirft der Koalition vor, dass man die Verantwortung auf „falsche Prognosen“ abschieben wolle. Für die FPÖ gibt es überhaupt keinen Grund für den neuerlichen „Maskenzwang“.