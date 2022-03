Hacker: Wegen Warnungen „verspottet und verhöhnt“

Wien wird seinen vorsichtigen Weg, was Corona betrifft, weitergehen. Das haben Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) bereits am Donnerstag klargemacht. Freitagfrüh betonte der Stadtrat erneut, dass der Bund zu früh geöffnet habe. Wien sei wegen seiner Warnungen in der Vergangenheit „verspottet und verhöhnt“ worden, aber den Effekt der Öffnungen sehe man jetzt in ganz Österreich.