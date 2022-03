ÖSV-Shootingstar katapultiert sich in den Weltcup

Um kurz nach 7 Uhr morgens war dann klar: Auch am Freitag ist an ein Speedrennen in Andorra nicht zu denken. Im oberen Teil der Strecke war Neuschnee in die – viel zu weiche – Rennpiste geweht worden. Ein Rennen nach Einschätzung der Jury unmöglich. Damit stand fest: Krenn und Feurstein bleiben am Podest, habe ihre Weltcuptickets für die Super-G-Saison 2022/23 sicher. Für Krenn bereits das zweite Mal, dass er sich auf diese Art und Weise ins ÖSV-Weltcupteam fährt: In der Saison 2017/18 konnte der 27-Jährige die Super-G-Europacupwertung sogar gewinnen.