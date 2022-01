ÖSV-Hoffnung zurück im Kampf um Weltcup-Fixplätze

„Nachdem ich schmerzfrei und zuletzt auch schon einige Tage mit dem ÖSV-Team unterwegs gewesen bin, werde ich wie geplant wieder in den Rennbetrieb einsteigen“, verrät der 20-Jährige, der mit drei Topplatzierungen in die Europacupsaison gestartet war, ehe er sich an beiden Schienbeinköpfen verletzte. „Der erste Einsatz wird der Europacup-Super-G am kommenden Freitag in Saalbach sein.“