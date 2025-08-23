Abgelenkt: Frontalcrash forderte drei Verletzte

Der 18-Jährige war gegen 21 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf der L205 in Fahrtrichtung Hittisau unterwegs. Während sie durch das Ortszentrum von Lingenau fuhren, hantierte der junge Fahrer am Autoradio herum – er habe seinem Freund etwas zeigen wollen, gab er später bei der Polizei zu Protokoll. Kurz abgelenkt, geriet sein Wagen auf die Gegenfahrbahn. Die Folgen waren fatal: Eine 58-jährige Frau kam just in diesem Moment mit ihrem Wagen aus der entgegengesetzten Richtung angefahren – eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden. Der Pkw des 18-Jährigen kam quer zur Straße zum Stillstand, der Wagen der 58-Jährigen wurde auf den Gehsteig geschleudert.