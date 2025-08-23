Vorteilswelt
Unfall in Lingenau

Abgelenkt: Frontalcrash forderte drei Verletzte

Vorarlberg
23.08.2025 10:35
Insgesamt standen drei Notärzte und acht Sanitäter im Einsatz (Archivbild).
Insgesamt standen drei Notärzte und acht Sanitäter im Einsatz (Archivbild).(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitagabend hat sich in Lingenau ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 18-jähriger Führerscheinneuling hatte sich kurz ablenken lassen und war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. 

0 Kommentare

Der 18-Jährige war gegen 21 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf der L205 in Fahrtrichtung Hittisau unterwegs. Während sie durch das Ortszentrum von Lingenau fuhren, hantierte der junge Fahrer am Autoradio herum – er habe seinem Freund etwas zeigen wollen, gab er später bei der Polizei zu Protokoll. Kurz abgelenkt, geriet sein Wagen auf die Gegenfahrbahn. Die Folgen waren fatal: Eine 58-jährige Frau kam just in diesem Moment mit ihrem Wagen aus der entgegengesetzten Richtung angefahren – eine Frontalkollision war nicht mehr zu vermeiden. Der Pkw des 18-Jährigen kam quer zur Straße zum Stillstand, der Wagen der  58-Jährigen wurde auf den Gehsteig geschleudert.

Passanten eilten zur Hilfe
Während die beiden jungen Männer sich über die Beifahrertür selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, war die Frau kurzzeitig im Wageninneren gefangen. Herbeigeeilten Passanten gelang es, die klemmende Fahrertür zu öffnen. Aufgrund ihres unklaren Verletzungsstatus blieb die Frau jedoch bis zum Eintreffen der Rettungskräfte im Wagen sitzen – nach der notärztlichen Erstversorgung wurde sie mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Zwar erlitten auch die beiden Burschen diverse Blessuren, diese konnten aber ambulant behandelt werden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
