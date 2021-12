Große Erwartungen sind kein Problem für Feurstein

Am heutigen Mittwoch nicht - da steht in Zinal ein Ruhetag an, bevor es am Donnerstag und am Freitag mit zwei Riesentorläufen weitergeht. „Da wir auf der Super-G-Strecke fahren, wird die Laufzeit wohl deutlich über einer Minute liegen“, weiß Lukas. „Auch, wenn ich derzeit topfit bin und mein Rücken zum Glück keine Probleme macht, bin ich froh über die Pause.“