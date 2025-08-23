„Wollen vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen“

Weiter nach Wien

Nach der Partie bei den Kärntnern reisen die Bregenzer nicht wie gewohnt nach Hause, sondern weiter nach Wien. Weil am Dienstag ÖFB-Cup beim FC Donauauen auf dem Programm steht. „So sparen wir uns die doppelte Reise. Wir sind in unserem Stammhotel in Wien, dort in der Nähe haben wir auch super Trainingsbedingungen“, erklärt der belgische Coach. Aufgrund der Doppelbelastung reiste auch der gesamte Kader mit, nur Atsushi Zaizen fehlt verletzt. „Das kostet ein wenig mehr, aber macht in diesem Fall sehr viel Sinn“, sagt Van Acker.