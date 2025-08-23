„Wollen vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen“

Auf die Bregenzer wartet bei Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt eine schwierige Aufgabe, trotzdem sind die Festspielstädter auf den ersten Sieg der Saison aus. Und haben den ganzen Kader dabei, weil sie nach dem Spiel nicht gleich wieder nach Hause fahren.
SW Bregenz wartet immer noch auf den ersten Sieg der Saison, hatte zum Auftakt mit Rapid II, St. Pölten und dem FAC aber auch ein schwieriges Programm. „Das haben wir gewusst. Aber jetzt wollen wir aus den kommenden zwei Spielen vier Punkten holen, dann schaut es wieder anders aus.“
Und zwar heute bei Bundesliga-Absteiger Klagenfurt – mit Ex-Bregenzer Marcel Krnjic – und eine Woche später gegen Liefering. „Klagenfurt hat offensiv viele Qualitäten“, weiß Van Acker, „wir müssen sehr, sehr gut zusammenhalten. Dann können wir dieses Spiel gewinnen.“
Weiter nach Wien
Nach der Partie bei den Kärntnern reisen die Bregenzer nicht wie gewohnt nach Hause, sondern weiter nach Wien. Weil am Dienstag ÖFB-Cup beim FC Donauauen auf dem Programm steht. „So sparen wir uns die doppelte Reise. Wir sind in unserem Stammhotel in Wien, dort in der Nähe haben wir auch super Trainingsbedingungen“, erklärt der belgische Coach. Aufgrund der Doppelbelastung reiste auch der gesamte Kader mit, nur Atsushi Zaizen fehlt verletzt. „Das kostet ein wenig mehr, aber macht in diesem Fall sehr viel Sinn“, sagt Van Acker.
