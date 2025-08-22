„Ohrle, Öhrle, öhrla“ – das gibt es nur im Ländle!

Und genau damit haben wir es auch hier zu tun: Der Ohrle ist ein Mann mit (auffällig) großen Ohren. Um die Verkleinerungsform konnte es sich schon deshalb nicht handeln, da die Endsilbe -le beim alemannischen Diminutiv dazu führt, dass der Selbstlaut des Stammworts zu einem Umlaut wird (Sack wird Säckle, Ort wird Örtle).