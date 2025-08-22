„Geisterfahrer“ flüchtete nach Verkehrsunfall

Der Biker war gegen 5.40 Uhr in Fahrtrichtung Klaus unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, sah sich der Motorradfahrer gezwungen, auf den Grünstreifen auszuweichen. Bei diesem Manöver kam er allerdings zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades – der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.