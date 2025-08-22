„Geisterfahrer“ flüchtete nach Verkehrsunfall

Am frühen Mittwochmorgen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Walgaustraße Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Der Unfallverursacher machte sich indes aus dem Staub.
Der Biker war gegen 5.40 Uhr in Fahrtrichtung Klaus unterwegs, als ihm plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Um eine Kollision zu verhindern, sah sich der Motorradfahrer gezwungen, auf den Grünstreifen auszuweichen. Bei diesem Manöver kam er allerdings zu Sturz. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades – der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.
Den Unfallverursacher scherte all das wenig – er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rankweil in Verbindung zu setzen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.