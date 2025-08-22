Fulminante Aufholjagd der Austria wurde belohnt

Was war denn da mit Lustenau in der ersten Halbzeit los! Eine völlig inferiore Mannschaft wurde von Stripfing regelrecht vorgeführt. Begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert ging es mit einem 0:3-Rückstand in die Kabine. Negativer Höhepunkt war ein vergebener Elfmeter von Lenn Jastremski (44.), außerdem verletzte sich Ibrahim Ouattara (35.) nach einem Zusammenprall mit Spasic an der Schulter. Schlechter hätte es nicht laufen können. Doch der Rückstand war hochverdient. So darf sich eine Mannschaft – vor allem im eigenen Stadion – den 3000 Fans einfach nicht präsentieren.