Fulminante Aufholjagd der Austria wurde belohnt

3:3 nach 0:3-Rückstand! Austria Lustenau zeigte gegen Stripfing zwei komplett verschiedene Gesichter. Während die Mannschaft von Markus Mader in der ersten Halbzeit noch von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, konnte man am Ende doch noch gemeinsam einen Punkt feiern.
Was war denn da mit Lustenau in der ersten Halbzeit los! Eine völlig inferiore Mannschaft wurde von Stripfing regelrecht vorgeführt. Begleitet von einem gellenden Pfeifkonzert ging es mit einem 0:3-Rückstand in die Kabine. Negativer Höhepunkt war ein vergebener Elfmeter von Lenn Jastremski (44.), außerdem verletzte sich Ibrahim Ouattara (35.) nach einem Zusammenprall mit Spasic an der Schulter. Schlechter hätte es nicht laufen können. Doch der Rückstand war hochverdient. So darf sich eine Mannschaft – vor allem im eigenen Stadion – den 3000 Fans einfach nicht präsentieren.
Letztlich war es der eingewechselte Seydou Diarra, der mit seinem unmittelbar nach der Pause erzielten 1:3 die Mannschaft aus dem Dornröschenschlaf riss. Plötzlich zeigte sich, was es heißt, vor solch einer Kulisse zu spielen. Für die Niederösterreicher wurde die Sun Minimeal Arena immer mehr zum Hexenkessel. Und Stripfing taumelte tatsächlich. Erst recht als der eingewechselte Mario Vucenovic (64.) per Direktabnahme den Ball von außerhalb des Strafraums zum 2:3 versenkte.
Nun brodelte das Stadion, die Gäste bekamen keine Luft mehr zum Verschnaufen. Jetzt schien sogar noch ein Sieg möglich, zumal Pecirep (74.) mit Gelb-Rot vom Platz musste. Pechvogel Jastremski (77.) scheiterte noch am Pfosten, ehe Mama Wade nach Diarra-Vorlage (81.) per Kopf der Ausgleich gelang. Mehr war aber nicht mehr drinnen.
