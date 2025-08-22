Vorteilswelt
Polizei sucht Zeugen

76-Jährige von jungem Rad-Rowdy niedergefahren

Chronik
22.08.2025 16:55
Die Frau hatte sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.
Die Frau hatte sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist am Freitag, dem 8. August, in Andelsbuch eine 76 Jahre alte Frau auf einem Geh- und Radweg von einem unbekannten Biker von hinten niedergefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Vorfall zwischen 9.30 Uhr und 9.45 Uhr auf jenem Geh- und Radweg, der parallel zur Bregenzerwaldstraße L200 verläuft. Die 76-Jährige spazierte gerade das Stück zwischen der örtlichen Bäckerei und dem Werkraumhaus entlang, da wurde sie plötzlich von hinten von einem jungen Biker angefahren. Durch die Kollision kamen beide zu Sturz. Die Fußgängerin wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Ein Austausch der Kontaktdaten erfolgte nicht, der vermutlich zwischen zwölf und 14 Jahre alte Radfahrer hatte sich schnell wieder vom Acker gemacht. 

Der Bursche wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Egg (Telefon: 0 59 133 8124) in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt auch für etwaige Zeugen des Vorfalls. 

