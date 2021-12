ÖSV-Shootingstar verletzt sich an beiden Beinen

„Nach einem kleinen Fahrfehler habe ich mich ein-, zweimal überschlagen“, schildert der Juniorenweltmeister seinen verhängnisvollen Ausfall am Freitag. „Gleich danach habe ich gespürt, dass das Knie etwas zwickt.“ Nach einer Erstbehandlung durch ÖSV-Physio Pascal Dobler wurden die Schmerzen zwar weniger, um auf Nummer sicher zu gehen, ging es am Samstag zur genaueren Untersuchung nach Schruns. „Die gute Nachricht ist, dass die Kreuzbänder und Menisken nicht verletzt sind“, erzählt Feurstein. „Allerdings habe ich Prellungen an beiden Schienbeinköpfen erlitten.“