Betrunkener griff Linzer Bürgermeister Luger an

„Das sieht man, was passiert, wenn man zu spät ins Büro kommt“, konnte Bürgermeister Klaus Luger am Donnerstagnachmittag bereits über den Vorfall scherzen. Der Linzer Stadtchef ist normalerweise zwischen 7.15 und 7.20 Uhr am Arbeitsplatz, diesmal verspätete er sich aus familiären Gründen.