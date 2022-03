Schallenberg: Ukraine-Krieg betrifft ganze Welt

Alexander Schallenberg hat am Donnerstag während seiner Auslandsreise in Pakistan davor gewarnt, den russischen Angriff auf die Ukraine als rein „europäischen Krieg“ zu sehen. Zum Auftakt seines Besuchs in dem südasiatischen Staat sprach Schallenberg mit seinem Amtskollegen Shah Mahmood Qureshi von „Auswirkungen auf die ganze Welt“. Auch die Gefahr eines neuen Weltkriegs sei gegeben, warnte er. Qureshi hatte in seinem Statement vom „Konflikt in Europa“ gesprochen.