Hohenems investiert satte 55 Millionen Euro

Es ist ein städtebauliches Megaprojekt, das neue Rathausquartier, das in den kommenden zwei Jahren in Hohenems entstehen soll. Geplant ist Folgendes: Die Villa Iwan und Franziska Rosenthal wird behutsam revitalisiert. Der Bau von Wohnhäusern an unterschiedlichen Standorten ist geplant. Die Energieversorgung soll nachhaltig sein: Im ganzen Quartier wird auf Erdwärme gesetzt.