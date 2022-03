Gebremste Tempobremse | Russische Heldin

Russische Heldin. Sie heißt Marina Owsjannikowa, ist 44 Jahre alt, Tochter eines Ukrainers und einer Russin und bisher Journalistin beim russischen Staats-TV. Ihr letzter Auftritt dort dürfte jener am Montag Abend gewesen sein, als sie während der Hauptabend-Nachrichtensendung hinter der Moderatorin auftauchte - mit einem Schild, auf das sie gemalt hatte: „Stoppt den Krieg. Glaubt die Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.“ Dazu rief sie mehrfach: „Stoppt den Krieg“. Seitdem ist Owsjannikowa weltberühmt. Gilt international als russische Heldin. Das brachte sie auch umgehend ins Gefängnis. Dort werde sie für lange Zeit verschwinden, vermutete man. Doch Dienstag Abend verkündete man in Russland, sie sei bloß zu umgerechnet 226 Euro Strafe verurteilt worden. Und das soll´s gewesen sein in einem Regime, das schon Menschen, die an Demonstrationen teilnehmen, ins Gefängnis steckt und die Karrieren der Protestierer zerstört? Die Kritiker in den Gulag schickt oder sie gar hinterrücks ermordet? Wirklich nur 226 Euro Strafe für diesen sensationellen Auftritt gegen Putin und seinen Krieg, den man in Russland so nicht nennen darf? Wie formulierte es die mutige Journalistin auf ihrem Schild: „Glaubt die Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.“ Die ganze Welt bewundert diese Frau. Aber man muss Angst um sie haben!