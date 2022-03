Straka nach Spitzenergebnis bereit für das Masters

In seiner aktuellen Hochform darf der Austro-Amerikaner mit großen Hoffnungen in Richtung Masters blicken. Für das am 7. April beginnende Major in Augusta hatte er sich bereits durch seinen Sieg beim Honda Classic qualifiziert. Falls noch einige wenige besser gereihte Profis absagen, könnte er vor Augusta auch beim nächstwöchigen WGC-Match Play in Austin abschlagen.