Passagierzahl im Vergleich zu 2021 versechsfacht

Am Standort Wien erhöhte sich die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber dem „aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten Februar 2021“ auf 725.221 Passagiere. Das bedeutet ein Plus von 493,9 Prozent. Auch die Anzahl der Starts und Landungen nahmen spürbar zu und verzeichneten ein Plus von 211,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch: Das war nur die Hälfte (50,6 Prozent) des Vorkrisenniveaus im Februar 2019.