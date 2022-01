Ryanair setzt in Wien weiter auf Wachstum

Auch mittelfristig will Ryanair in Wien weiter wachsen

Jetzt sei man hinter der AUA „die klare Nummer zwei mit 25 Prozent, das wollen wir natürlich weiter ausbauen“. Nun schaue Ryanair auch, was die anderen Airlines machen, „und wenn der Mitbewerb schrumpft, was momentan der Fall ist, freut uns das natürlich“, so Gruber. Generell laufe es darauf hinaus, dass es in Wien mit der AUA und Ryanair zwei starke Airlines gibt, „danach kommt lange nichts“.