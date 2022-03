Sylvie Meis: Lieber „Witcher“ als „Gossip Girl“

„Liebe die Serie, weil starke Frauen mitspielen“

Auch die polnisch-amerikanische Fantasyserie „The Witcher“, in welcher der mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete Hexer Geralt von Riva (Henry Cavill) grässlichen Monstern den Garaus macht, hat es der Moderatorin angetan. „Ich liebe ,The Witcher‘ - und das nicht nur, weil der Hauptdarsteller so gut aussieht, sondern vor allem wegen der starken Frauen, die mitspielen“, so die 43-Jährige.