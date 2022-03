Mariupol: Video zeigt Angriff auf Hochhäuser

Mariupol ist eine der am härtesten betroffenen ukrainische Städte, seit Russland den Angriff auf die Ukraine gestartet hat. Die von russischen Truppen eingekesselte Hafenstadt ist seit mehr als einer Woche von der Lebensmittel- und Stromversorgung abgeschnitten und liegt unter schwerem Beschuss. Ein am Montag veröffentlichtes Video (oben) zeigt, dass die Russen offenbar absichtlich Wohngebäude angreifen. Bis dato sind bei den Kämpfen in Mariupol schon mehr als 2500 Zivilisten getötet worden.