Rihanna löst Schmucktrend für werdende Mamis aus!

Bei einem „Fenty Beauty x Ulta Beauty“-Event in Los Angeles erschien eine strahlende Rihanna am Wochenende erneut in einem extravaganten Outfit, das ihre Schwangerschaft so richtig schön in Szene setzte. Zu einem weißen Glitzerrock hatte sie ein Wickel-BH-Top aus silbernem Satin kombiniert, unter dem Tätowierungen hervorschauten.