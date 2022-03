Lady Gaga im offenherzigen Kleid am roten Teppich

Am Sonntag wurden die Critics Choice Awards verliehen. Am roten Teppich in London sorgte vor allem Lady Gaga für ein wahres Blitzlichtgewitter. Die Sängerin und Schauspielerin, die als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle der Patrizia Reggiani in „House of Gucci“ nominiert war, zog in ihrer offenherzigen Gucci-Robe alle Blicke auf sich.