Höhere Abgaben für große Freizeitwohnungen

Seit Jahresbeginn 2019 gibt es in Oberösterreich eine Tourismusabgabe für Freizeitwohnungen – gestaffelt wird diese in Wohnungen unter und in Wohnungen mit mehr als 50 Quadratmetern. Die Grünen wollen nun eine weitere, teurere Stufe für jene Immobilien, die mehr als 100 Quadratmeter haben, einführen.