Admiras Leitner: „Unabsteigbar - dabei bleibt‘s!“

Bessere Ausgangslage

Letzteres zählt auch für die Fans. Jenes große Transparent, das die Admiraner regelmäßig durchs Frühjahr begleitet, wird wohl auch heuer am Zaun hängen. Ein Banner mit Kultstatus - ein Wort in Riesen-Lettern: UNABSTEIGBAR. Leitner schmunzelt: „Unabsteigbar, natürlich - dabei bleibt’s!“ Der Kapitän sagt in dem Fall, was er sagen muss, aber er spricht aus Überzeugung: „Wir haben vier Punkte Vorsprung auf den Letzten, eine klar bessere Ausgangslage als in den vergangenen Jahren. Somit brauchen wir nicht zu schauen, was die Konkurrenz macht."