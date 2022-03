Hilflos am Boden: 71-Jährige 2 Tage nicht gesehen

Gegen 15.30 Uhr entschied sich die Schwester der 71-Jährigen dazu, die Polizei zu alarmieren. Über einen benachbarten Balkon konnte ein Polizist auf den Balkon der alleinstehenden Dame gelangen und sah sie im Schlafzimmer am Boden liegen. „Die Frau hatte offensichtlich eine gesundheitliche Beeinträchtigung, war hilflos und nicht mehr in der Lage selbständig Hilfe zu verständigen!“, erklärt die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Kötschach brach die Tür auf, die Frau von einer Notärztin versorgt. Anschließend wurde sie vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.