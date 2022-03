Harnweginfekt - was stimmt wirklich?

Viel trinken ist wichtig - was, ist aber egal.

Stimmt nicht! Zuckerhältige Säfte sind ungeeignet, denn der Zucker dient auch den Bakterien als Nahrung. Das in manchen Softdrinks enthaltene Koffein dehydriert zudem den Körper, genauso wie Kaffee und Schwarztee. Dadurch können die Bakterien weniger gut ausgespült werden. Am besten eignen sich Wasser oder Kräuter- sowie Blasen- und Nierentees aus der Apotheke.